Subtenente é o 58º policial militar morto este ano no Estado do Rio

Rogenir Moura de Oliveira foi executado quando chegava em casa, na noite se segunda-feira

O subtenente Rogenir Moura de Oliveira foi executado quando chegava em casa, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O subtenente foi morto quanto chegava em casa, de carro em casa, na Rua João Silvares, no bairro de Brasilândia, por volta das 23h. Ele foi abordado por criminosos, a bordo de outro veículo, que ordenaram que ele saísse do carro. Ao não serem atendidos, os bandidos alvejaram o carro do policial com mais de 15 tiros.

Rogenir chegou a ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo.

O Disque Denúncia, ONG que atua junto à Secretaria Estadual de Segurança, oferece recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à identificação dos assassinos. Elas podem ser passadas Whatsapp ou Telegram (21) 98849-6099; telefone (21) 2253-1177; inbox do Facebook; e o aplicativo Disque Denúncia RJ.

60 policiais abatidos

Rogenir de Oliveira é o 57º policial militar assassinado no Rio de Janeiro em 2018. Se contabilizados também os três policiais civis abatidos em ação, o número chega a 60 este ano. De acordo com o Disque Denúncia, outros cinco agentes de segurança foram mortos: dois agentes penitenciários, dois militares do Exército e um guarda municipal.