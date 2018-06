STJ torna réu conselheiro do Tribunal de Contas do DF

Manoel Paulo de Andrade Neto, conhecido como Manoelzinho do Táxi, é acusado de prevaricação porque reteve processo em seu gabinete em razão de interesses pessoais

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tornou réu o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), Manoel Paulo de Andrade Neto, conhecido como Manoelzinho do Táxi. Na denúncia, apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF), o conselheiro é acusado de cometer prevaricação porque reteve processo em seu gabinete por mais de um ano em razão de interesses pessoais.



O MPF alega que Manoelzinho do Táxi atuou ilegalmente, entre 2008 e 2015, em um processo do TCDF que tratava da fiscalização dos serviços de táxi. Por ser permissionário da modalidade de transporte, ele feriu o regimento interno da Corte, que proíbe conselheiros de atuarem em processos em benefício pessoal.



Procurados pelo Destak, o Tribunal de Contas do DF e o conselheiros informaram que não iriam se manifestar sobre a decisão do STJ.