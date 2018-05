STJ condena governo de Pernambuco por morte de adolescente

Família do jovem, que foi torturado e obrigado por policiais militares a pular no rio Capibaribe, no Carnaval de 2006, deve receber R$ 350 mil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, manteve a decisão de condenar o governo de Pernambuco para indenizar a família do adolescente Zinael José de Souza, 17 anos. O jovem morreu depois de ser torturado por policiais militares e obrigado a pular em rio, durante o Carnaval de 2006.



A indenização, concedida aos pais do adolescente, foi fixada no valor de R$ 350 mil, que deverá ser corrigida. A decisão da indenização é do Minisitro Francisco Falcão, englobando danos materiais e morais. A 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Recife já havia tomado a mesma decisão em dezembro de 2015 e o STJ confirmou a decisão.



Zinael morreu afogado depois de ter sido torturado junto com um grupo de amigos no carnaval de 2006. Policiais militares espancaram o grupo embaixo da ponte Joaquim Cardoso e depois obrigaram os meninos a pularem no rio Capibaribe, no centro do Recife.



Outro jovem de 15 anos, que não sabia nadar, também morreu afogado. Os policiais foram julgados pelo crime e o comandante da ação, tenente da Polícia Militar Sebastião Antônio Félix, foi condenado a 150 anos e seis meses de reclusão, a partir de julho de 2015, mas está respondendo em liberdade.