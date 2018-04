STF julga pedido de Cabral para voltar a cumprir pena no Rio

O STF (Supremo Tribunal Federal) julga nesta terça (10) o pedido da defesa do ex-governador Sérgio Cabral para que ele volte a cumprir pena no Rio. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que levará a decisão ao colegiado, com Celso de Mello, Dias Toffoli, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski. O habeas corpus também está na pauta da sessão.Sérgio Cabral foi transferido para o Paraná em janeiro deste ano por pedido da Justiça, após regalias ao ex-governador no presídio de Benfica serem reveladas. Cabral está detido desde novembro de 2016.Dentre as regalias ao ex-governador havia a entrega de encomendas, visitas fora do horário, videoteca, alimentos caros, academia e colchões da Rio-2016. Cabral é réu em 22 processos diferentes.