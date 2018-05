Spirit é tema de exposição e releituras de fãs

Artistas homenageiam Will Eisner

A Biblioteca Municipal de Campinas Ernesto Manoel Zink traz a exposição "100+1 Spirits", em homenagem aos 101 anos do quadrinista Will Eisner, morto em 2005.



No local, estão expostas releituras sobre as capas que trazem o personagem The Spirit, publicado de 1940 a 1952.

O quadrinista é referência obrigatória para os estudiosos da nona arte. No Brasil, ganhou cinco troféus HQMix, um dos prêmios mais importantes e tradicionais do mercado de quadrinhos.



Biblioteca Pública Municipal

Até 30 de maio

De segunda a sexta, das 9h às 17h

Gratuito