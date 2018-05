SP vai permitir livre circulação de caminhões nesta semana

A medida vai permitir que os caminhões, assim que encerrada a greve, possam abastecer a cidade

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) assinou um decreto que permite a circulação livre de caminhões na capital paulista durante esta semana. Segundo ele, a medida começa a valer a partir do domingo (27) e a publicação oficial pode ocorrer nesta segunda (28) ou terça-feira (29).



"Acabo de assinar um decreto suspendendo qualquer restrição à circulação de caminhões na cidade de São Paulo até domingo que vem. A gente espera que, com o fim da manifestação, possamos ter uma circulação maior e que o abastecimento da cidade possa voltar à normalidade dentro desta semana", disse o prefeito.



Ele também anunciou que não haverá mais necessidade decretar feriados na cidade.



Segundo Covas, um acordo com o Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo) permitiu que veículos destinados a serviços essenciais fossem abastecidos com 1 milhão de litros de combustível.



"Com a escolta de combustível, vindo da distribuidora da Petrobras em Barueri (Grande São Paulo), foi possível conseguir mais 1 milhão de litros de diesel" contou, "da mesma forma, a partir de uma ação em conjunto com o Sincopetro conseguimos identificar quais postos de combustível tinham caminhões carregados dentro das distribuidoras. Escoltamos esses caminhões com a contrapartida de que esses postos ficassem exclusivamente para abastecimento de veículos de serviços essenciais na cidade", completou o prefeito.



Segundo ele, a capital paulista está conseguindo manter os serviços essenciais, inclusive o funerário. Porém, no domingo (27) a coleta seletiva de lixo foi suspensa e há preocupações com a merenda escolar e gás de cozinha para as escolas públicas a partir de terça-feira (29).