Solidariedade confirma apoio a Eduardo Paes

No último domingo (29), o Partido Solidariedade confirmou que vai apoiar a candidatura de Eduardo Paes na eleição para governo do Estado. Segundo o G1, o apoio foi divulgado na convenção estadual do partido. O Democratas homologou a candidatura do ex-prefeito do Rio de Janeiro no mesmo dia.O Solidariedade também vai apoiar a candidatura de César Maia ao Senado, que foi lançada na convenção do Democratas. Atualmente, César Maia é vereador do município do Rio de Janeiro, mas ele já foi prefeito da cidade por três mandatos: de 1993 a 1997; de 2001 a 2005; e de 2005 a 2009.