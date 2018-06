Soldado do Exército morre após atropelar homem na av. Brasil

Militar fazia escolta de um dos comboios de uma operação desencadeada na manhã desta quinta (7)

Um soldado do Exército que dirigia uma motocicleta na avenida Brasil, na altura do Parque União, favela no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, morreu na manhã desta quinta (7), ao atropelar um homem que cruzou subitamente a via, no sentido zona oeste. O militar estava a trabalho, realizando a escolta de um dos comboios que seguia para a operação de segurança das Forças Armadas, desencadeada pela manhã, em Jacarepaguá, na zona oeste.



Um helicóptero dos bombeiros chegou a pousar na pista para tentar fazer o resgate, mas o soldado não resistiu e morreu. O trânsito ficou complicado no local, na hora do acidente.



A Seção de Comunicação do CML (Comando Militar do Leste) lamentou a morte e informou que o armamento (pistola), que inicialmente não havia sido localizado na cena do acidente, foi recuperado em perfeitas condições, juntamente com a munição e o carregador respectivos. Um inquérito havia sido aberto para investigar o destino da arma recuperada.