Sol Nascente ganha primeira Unidade Básica de Saúde

Ao todo 32 profissionais irão atuar na unidade

A Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 16 da Ceilândia, no Sol Nascente, foi inaugurada nesta última quarta (27). A nova UBS, a primeira na região do Sol Nascente, atenderá a população de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Essa é a primeira no setor habitacional.



Outras cinco unidades atendem a população do Sol Nascente, UBSs 1, 8, 10, 12 e 15, todas em Ceilândia.Os pacientes que serão atendidos no novo espaço já foram cadastrados, e as equipes, remanejadas de outras unidades que já funcionavam.



"Grande parte dos problemas será resolvida aqui na UBS, perto de casa. Os que não forem possíveis serão encaminhados pelos profissionais. Isso organiza todo o serviço de saúde do DF", disse Rollemberg durante a cerimônia de inauguração.



"A população de cerca de 11 mil pessoas do Trecho 1 pode procurar a unidade para agendar seu atendimento programado, mas também vai ter aqui demanda espontânea. Qualquer pessoa com uma condição aguda terá seu risco classificado e pode ser atendido no mesmo dia", esclareceu o secretário de Saúde, Humberto Fonseca.



Ele reforçou que pequenas urgências e emergências de menor complexidade podem ser atendidas na UBS e que 85% dos problemas podem ser resolvidos na atenção primária.



Trinta e dois profissionais vão atuar na unidade. Haverá três médicos, três enfermeiros, três dentistas seis auxiliares de enfermagem, três técnicos em higiene dental e 14 agentes comunitários de saúde.



O investimento para construção soma R$ 2,3 milhões, R$ 1,771 milhão custeados com recursos do governo de Brasília e R$ 529 mil, de emendas parlamentares. A estrutura da edificação é sustentável, segundo a secretaria, e possibilita a reutilização da água da chuva.



Em 725 metros quadrados, o espaço conta com farmácia, nove consultórios médicos e quatro odontológicos, quatro ambientes de acolhimento e salas para coleta laboratorial, de vacinação, de medicação e de curativos.



Com a UBS nº 16, o Distrito Federal tem 168 unidades básicas de saúde. A do Sol Nascente é classificada como tipo 1. São três equipes de Estratégia Saúde da Família, todas com suporte de profissionais da área de saúde bucal. Cada equipe assiste a cerca de 3.750 pessoas, de acordo com a pasta de Saúde. A UBS nº 16 poderá, portanto, receber aproximadamente 11 mil pessoas.



Com informações Agência Brasília