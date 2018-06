Sobe para 64 o número de policiais mortos no Rio

Chegou a 64 o número de policiais mortos no Estado do Rio de Janeiro em 2018. No fim da tarde desta quinta-feira, o sargento da Polícia Militar Jason da Costa Pinheiro, 42 anos, foi morto com um tiro de fuzil na cabeça durante operação contra o crime organizado no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio.

Após a morte do militar, a PM reforçou o efetivo para procurar dos autores do crime. Tropas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), agentes da Polícia Civil e até um helicóptero foram usados nas buscas. Segundo a PM, 10 homens foram presos. Com cinco deles foram apreendidos um fuzil AK-47, uma pistola automática, uma granada e material entorpecente ainda não contabilizado.