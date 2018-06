Local recebeu grafite com temática urbana em 3D assinado pelo artista Júlio César, mais conhecido como Insano

O Skate Park de Boa Viagem, na zona sul do Recife, acaba de ganhar nova cara. Grafite com temática urbana em 3D assinado pelo artista Júlio César, mais conhecido como Insano. A ação faz parte do Colorindo o Recife, política pública de incentivo à arte urbana criada e realizada pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer da capital e que já entregou 40 painéis espalhados pela cidade.



Cerca de três semanas foram necessárias para grafitar a pista que tem 37 metros de diâmetro e 1.050 metros quadrados. "O skate park de boa viagem recebe uma intervenção artística criativa, que une a arte urbana à prática esportiva", comentou a secretária de Turismo, Esportes e Lazer, Ana Paula Vilaça.



O equipamento, inaugurado em 2016, está localizado entre o calçadão e a praia, na altura do número 802 da avenida Boa Viagem, próximo ao Primeiro Jardim, e recebeu o nome de Marcelo Lyra, uma homenagem ao cinegrafista e fotógrafo que morreu em 2014 no acidente que também vitimou o ex-governador Eduardo Campos.