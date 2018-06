Sítio da Trindade recebe 34º concurso de quadrilhas juninas do Recife

A partir desta terça-feira (12), anarriê e alavantú serão as palavras de ordem no Sítio Trindade, bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. No primeiro dia de eliminatórias do 34º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que estreia a programação junina da capital, promovida pela prefeitura, irão se apresentar cinco grupos para concorrer a uma vaga na final.





As doze finalistas receberão prêmios de classificação no valor de R$ 3 mil, cada. E as cinco grandes vencedoras recebem, respectivamente: R$ 13 mil; R$ 9 mil; R$ 7 mil; R$ 6 mil; e R$ 5 mil.



Concurso infantil

A competição começa mais tarde para as quadrilhas juninas infantis. As eliminatórias serão nos dias 26 e 27 de junho, no Compaz Governador Eduardo Campos, localizado no Alto Santa Terezinha, a partir das 18h. A grande final do concurso será no dia 28 de junho, no Sítio Trindade, a partir das 18h. As seis finalistas receberão o prêmio de R$ 3 mil, por sua participação. E os três primeiros lugares receberão ainda premiações no valor de R$ 5 mil, R$ 4 mil e R$ 3 mil, respectivamente.

O concurso começa às 20h, com a apresentação da quadrilha Junina Renascer. E segue até as 23h30, com os grupos Junina Portal do Sertão, Arrocha o Nó, Raio de Sol e Junina Mistura Matuta. Até a próxima sexta (15), tem disputa todo dia no Pavilhão das Quadrilhas, montado dentro do Sitio Trindade.A competição recomeça no próximo dia 19 e segue até o dia 22, quando serão anunciadas as finalistas. Para a etapa final da competição, que também será realizada no Sítio Trindade, entre os próximos dias 29 e 30, passarão apenas 12 das 42 quadrilhas inscritas no concurso.