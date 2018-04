Carga de celulares avaliada em R$ 3,4 mi é roubada dentro do Galeão

Bandidos roubaram de dentro do aeroporto modelos Samsung S9 e teriam levado os aparelhos para a Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré

Diretor de Sindicarga (Segurança do Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário e Logística do Rio de Janeiro), coronel Venâncio Moura denunciou, nesta quarta-feira, um roubo com prejuízo avaliado em US$ S$ 1 milhão (cerca de R$ 3,4 milhões), ocorrido no último domingo, no terminal de carga de Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. De acordo com o coronel, bandidos levaram do local uma carga de celulares Samsung S9. O relato foi publicado pelo Jornal Extra.



Os aparelhos roubadados estão avaliados em R$ 3,8 mil e ainda não estão a venda nas lojas do Rio. Segundo Venâncio Moura, os rastreadores dos celulares indicam que a carga foi direcionada para a Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte. Ainda de acordo com o coronel, o 22º BPM (Maré) foi acionado, mas não foram ao local por falta de recursos.



Durante execução do crime, homens entraram no terminal vestidos com uniformes parecidos com os de funcionarios do local. A ação foi filmada por câmeras do circuito interno. Após contato do Destak, a Polícia Militar afirmou que apura o caso e que em breve vai enviar um retorno.