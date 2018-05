SIndicalista do ABC baleado em Curitiba recebe alta

Durante investigação, a perícia encontrou seis cápsulas de uma pistola calibre 9 mm no local.

Além do Jefferson de Menezes, mais uma pessoa foi atingida durante o atentado.



Márcia Koakoski, 42, é advogada e foi ferida de raspão no ombro, após uma bala estilhaçar um banheiro químico.



Durante depoimento na delegacia, a advogada, que é da cidade de Xangri-Lá (RS), disse que o crime foi antecedido por um bate-boca e que o autor do disparos chegou a realizar ameaças de morte aos militantes.



O criminoso responsável pelo crime ainda não foi identificado.



O chefe do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), delegado Fábio Amaro, afirma que o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio. Jefferson deve prestar depoimento ainda nesta semana.



O caso



Depoimentos de pessoas que frequentam o acampamento desde o início do mês afirmam que o presidente do Sindicato dos Motoboys está no local desde o dia em que Lula se entregou à PF (Polícia Federal) como cumprimento de uma determinação judicial.



O acampamento foi instalado no bairro Santa Cândida, a menos de um quilômetro do local onde Lula está preso.

