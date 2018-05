Siciliano nega envolvimento na morte de Marielle

A testemunha relacionou, ainda as mortes do PM reformado Anderson Claudio da Silva, assassinado com tiros de fuzil quando saía com o carro, uma BMW blindada, no Recreio dos Bandeirantes, e o de Carlos Alexandre Pereira Maria, o Alexandre Cabeça, colaborador de Siciliano. O vereador nega que tenha ocorrido queima de arquivo.



A suposta amizade entre Siciliano e Marielle foi questionada. O vereador afirmou que as imagens das câmeras do plenário comprovam o que disse. "Cada um tem um nível de achismo do que é amizade, coleguismo. As mentiras aparecem, as máscaras caem e já, já, tudo isso vai ser resolvido", garantiu o vereador.

O vereador Marcello Siciliano (PHS) convocou uma coletiva na manhã (9) para falar sobre a acusação de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março. Siciliano chamou a notícia de "mentirosa" e afirmou que está sendo "atacado" por conta dela."Gostaria de esclarecer, antes de mais nada, a minha surpresa com relação ao que aconteceu ontem. A minha relação com a Marielle era muito boa, tínhamos um carinho grande um com o outro. Não estou entendendo porque esse factoide foi criado contra a minha pessoa. Agora, mais do que nunca, eu quero que isso seja esclarecido o mais rápido possível. Tenho família, tenho cinco filhos e três netos. Estou sendo massacrado nas redes sociais por algo que foi dito por uma pessoa que a gente não sabe nem a credibilidade que a pessoa tem. Nunca tivemos conflito político em região alguma. Ela esteve no meu aniversário. Em Curicica eu não tive muitos votos", disse Siciliano.O jornal O Globo publicou, na última terça (8), informações de que uma testemunha teria dito que o vereador e o ex-PM Orlando Araújo queriam a morte de Marielle. A motivação do crime seria o avanço da ação da vereadora em áreas de interesse da milícia na zona oeste.