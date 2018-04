Sete secretários são exonerados em Pernambuco

Sete secretários do governo de Pernambuco foram exonerados, nesta sexta-feira (6), de acordo com publicações no Diário Oficial. O calendário eleitoral determina que termina neste sábado (7) o prazo para a desincompatibilização do cargo para quem quiser concorrer nas eleições de outubro.



Entre os servidores exonerados está João Campos (PSB), filho do ex-governador Eduardo Campos, que deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele deixa a chefia do gabinete do governador Paulo Câmara (PSB). Seu substituto é o secretário-executivo, Antônio Mário da Mota Limeira Filho.