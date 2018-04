Sesi oferece exames de próstata e mama gratuitos na zona sul do Recife

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) oferece, nesta semana, os últimos 600 exames gratuitos de prevenção aos cânceres de mama e próstata no Ibura, na zona sul do Recife. Nesta segunda (2) e terça (3) serão realizados os exames de mama, já na quarta (4) e quinta (5), apenas os de próstata. Serão distribuídas 150 fichas por dia. Os atendimentos serão de 8h às 13h no Sesi do Ibura, que fica na av. ministro Oliveira Salazar, 228, no bairro de mesmo nome. Mais informações: 0800.600.9606.

Para prevenir o câncer de mama, serão realizados os exames de ultrassonografia e, se necessário, mamografia. Já para os homens serão oferecidos o ultrassom da próstata e, quando precisar, o PSA, exame de sangue que complementa o diagnóstico da doença. No caso do exame de próstata, será necessário fazer jejum de quatro horas.

Podem realizar os exames, qualquer pessoa a partir de 40 anos, mas os trabalhadores da indústria terão prioridade no atendimento. Quem tiver menos de 40 anos poderá realizar os exames, desde que possua encaminhamento médico. Para receber o atendimento basta apresentar o CPF. Como trabalhador da indústria tem prioridade, será preciso mostrar também o crachá da empresa ou a carteira de trabalho para garantir a preferência.