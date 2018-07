Sesc abre inscrição para Educação de Jovens e Adultos

Cinco unidades do Sesc na Região Metropolitana do Recife estão com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas são voltadas para pessoas que não tiveram acesso à escola na idade convencional e desejam concluir os estudos.





Em Casa Amarela, na Zona Norte, há vagas para a 3ª e 4ª fases do ensino fundamental e também o ensino médio no turno da noite. O custo é de R$ 100 para o público geral e trabalhadores do comércio e dependentes têm desconto e pagam R$ 50. Já em Goiana, é possível cursar a alfabetização e a 2ª fase do ensino fundamental gratuitamente. Lá, os alunos podem se inscrever até o dia 10 de agosto.



Em São Lourenço da Mata, os estudantes podem cursar a alfabetização, a 1ª e 2ª fases do ensino fundamental gratuitamente. Na unidade, as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no turno da noite.



No Sesc Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, a alfabetização, a 3ª e 4ª fases do ensino fundamental e o ensino médio no turno da noite são gratuitos. Já o ensino fundamental e ensino médio no período da manhã possuem o valor de R$ 100 para o público geral e trabalhadores do comércio e dependentes têm desconto e pagam R$ 50.



Para fazer a matrícula é necessário procurar o Ponto de Relacionamento com Clientes da Unidade de interesse e apresentar a original do histórico ou declaração escolar, além da cópia da Carteira de Identidade, do CPF, do comprovante de residência e duas fotos 3x4. O fardamento possui o custo de R$ 15.

São oferecidas vagas em Santo Amaro e Casa Amarela, na área central do Recife; em Piedade, Jaboatão dos Guararapes; além de São Lourenço da Mata e Goiana. Algumas turmas integram o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) da instituição e podem ser cursadas gratuitamente.O Sesc Santo Amaro oferece vagas para a 3ª e 4ª fases do ensino fundamental e para o ensino médio no turno da noite. O custo é de R$ 100. Trabalhadores do comércio e dependentes têm desconto e pagam R$ 50. Dentro do programa de gratuidade, há vagas para alfabetização e 1ª e 2ª fases do ensino fundamental. As aulas têm início no dia 1º de agosto e acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h. Na unidade, os interessados podem se inscrever até o dia 8 do próximo mês.