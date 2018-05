Servidores flagrados furtando combustível são afastados pela prefeitura de São Caetano do Sul

Depredação



Em São Bernardo do Campo, um posto no cruzamento das avenidas Senador Vergueiro e Lions foi depredado após motoristas afirmarem que o combustível vendido ali, no último sábado (26), estava adulterado.



Segundo informações da Polícia Militar, um grupo de pessoas que havia abastecido no local retornou reclamando da qualidade do produto, que teria danificado seus veículos.



Houve confusão entre funcionários e clientes. No entanto, ninguém foi detido.



O estabelecimento já era investigado por adulteração de combustível e, segundo a PM, as denúncias foram incorporadas ao inquérito. Amostras de gasolina foram captadas no local.







Funcionários da Prefeitura de São Caetano do Sul foram fotografados furtando combustível que deveria ser utilizado nos veículos públicos da cidade. Segundo denúncias, servidores usavam um veículo do SOS Cidadão 156 para encher galões com gasolina e depois, abastecer veículos particulares. Imagens do caso se espalharam pelas redes sociais nesta segunda-feira (28).A acusação ocorre em meio a crise de abastecimento ocasionada por uma greve de caminhoneiros que teve início na segunda-feira do dia 21 de maio.Em nota, a prefeitura afirma que um funcionário terceirizado foi demitido. Já em relação aos efetivos, foi aberto um processo administrativo para investigar as condutas. A administração ainda "lamenta e repudia esse tipo de conduta dentro do serviço público, e reitera seu compromisso com a ética e a transparência em todos os seus atos".