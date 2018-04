Servidores e terceirizados da UnB decretam greve

A paralisação dos funcionários é uma resposta ao pacote de redução de gastos anunciado pela universidade

Os servidores e os terceirizados da Universidade de Brasília (UnB) decidiram entrar em greve, nesta terça-feira (24), por tempo indeterminado. A greve dos funcionários é uma resposta ao pacote de redução de gastos – com demissões, fim de subsídios, revisão de contratos e serviços – anunciado pela instituição, que passa por sua pior crise financeira.



De acordo com o diretor de Informação do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), Antônio César Guedes, o momento de parar é agora: "Vamos à luta, defender aquilo que achamos justo. Caso contrário, perdemos o bonde da história e tudo vai continuar da mesma forma", disse. Os professores ainda não definiram se vão aderir à paralisação.



Conforme afirmou a reitoria, o rombo nas contas da universidade chega a R$ 92,3 milhões. Segundo a UnB, se nada for feito, as aulas podem ser suspensas a partir de agosto.



Ocupação

A reitoria da instituição está ocupada por estudantes desde o último dia 12 deste mês. Uma negociação foi feita entre alunos e dirigentes da UnB, porém o acordo não foi cumprido e a ocupação foi mantida por tempo indeterminado.



Os manifestantes prometem fazer uma nova manifestação em frente ao Ministério da Educação (MEC), na Esplanada dos Ministérios no próximo dia (26). Da última vez que estiveram no local, no dia 10 de abril, os estudantes por deixaram um rastro de destruição nos prédios do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).