Servidores do GDF serão liberados em dias de jogos do Brasil na Copa

Horário será o mesmo do Executivo federal; iniciativa privada terá sistema diferente

Os servidores do governo do Distrito Federal terão os mesmos direitos dos servidores federais nos dias dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Pelas regras, quando o Brasil jogar de manhã, o expediente começa às 14h. Já nos dias de jogo à tarde, o trabalho termina às 13h.



A Câmara Legislativa do DF deve seguir a mesma orientação. Já o Tribunal de Justiça adotou a mesma ideia, mas os horários diferem um pouco.



Os jogos do Brasil na primeira fase da Copa são os seguintes:



- 17 de junho (domingo), às 15h, contra a Suíça

- 22 de junho (sexta-feira), às 9h, contra a Costa Rica

- 27 de junho (quarta-feira), às 15h, contra a Sérvia



Já para os funcionários da iniciativa privada, o Ministério do Trabalho informou que os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo da Rússia não serão considerados feriados. Cada empresa deverá decidir se libera, ou não, os funcionários.