Servidores do ABC recebem curso contra machismo

Para o secretário executivo do Consórcio, Uriel Aleixo, a entidade deve ser uma ferramenta para alcançar objetivos comuns ao ABC. "Um grande objetivo é erradicar a violência contra a mulher, o que se dá por meio da desconstrução da cultura de violência", disse.



O 3º Curso sobre "Gênero e Masculinidades" terá encontros semanais todas as quartas-feiras, até 5 de setembro. Os participantes, funcionários públicos efetivos dos municípios consorciados, vão receber certificação de curso de extensão ao final da formação, emitida pelo Consórcio Intermunicipal, Escola da Defensoria Pública e pela Comissão de Extensão da FMABC (Faculdade de medicina do ABC).

A desconstrução da ideologia machista e o enfrentamento à reprodução da violência contra a mulher foi o tema do primeiro encontro do 3º Curso "Gênero e Masculinidades", realizado na quarta-feira (25), na sede do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.O curso é organizado pelo Grupo de Trabalho Gênero e pelo Grupo Temático Gênero e Masculinidades, com apoio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e oferece orientação aos servidores públicos de seis cidades da região."Toda a nossa sociedade é preparada para acolher o homem no exercício de suas masculinidades, no exercício do poder. Na verdade, nascemos homens porque a nossa sociedade machista nos requer um lugar de ilusão, de poder, mas isso corrompe nossos valores e nós aceitamos ser desse jeito, machistas", afirmou Sérgio Barbosa, coordenador de grupos de homens condenados pela Lei Maria da Penha.