Servidores de Mauá ameaçam greve para a próxima semana

Alegação seria a falta de reajuste salarial, após decreto de calamidade financeira

Os funcionário públicos de Mauá ameaçam entrar em greve a partir da próxima semana. O motivo, de acordo com o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) da cidade, é o fato de que a prefeitura não concederá reajuste salarial neste ano.



O aumento foi suspenso, após a prefeita em exercício, Alaíde Damo (MDB), publicar um decreto de calamidade financeira, na semana passada, que tem validade por 120 dias.



"A palavra de ordem na Prefeitura é contenção de gastos, ajustes de contratos e reorganização administrativa. O esforço é feito para garantir que a população não seja prejudicada com a paralisação de serviços essenciais", informou a administração em nota.



Desde março deste ano, o presidente do Sindserv, Josemar Alves Lobo, se reúne com representantes do governo na tentativa de acertar o índice de reajuste. Entretanto, a medida inviabiliza a destinação de verba para o pagamento dos funcionários.



A paralisação será definida pelos servidores na próxima quarta-feira (25), quando está marcada uma assembleia da categoria.



"No momento, a prioridade é alcançar o equilíbrio financeiro nas contas públicas. No entanto, a administração considera que o diálogo sobre reajuste do funcionalismo segue aberto para que se encontre a melhor solução", disse a Prefeitura de Mauá.