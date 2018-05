Servidores da CPRH cobram auxílio fiscalização

Categoria paralisou as atividades nesta quinta (3) e denuncia lentidão do governo estadual em assinar decreto do benefício

Para cobrar a liberação do Auxílio Incentivo às atividades de Controle Ambiental (Aiaca), conhecido como auxílio fiscalização, servidores e empregados da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) paralisaram as atividades nesta quinta-feira (3). O benefício foi acordado entre o governo de Pernambuco e a categoria, em 2016.



De acordo com o secretário do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Agricultura e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco (Sintape), a adesão ao protesto na sede, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, foi de 98%. A paralisação comprometeu serviços de fiscalização ambiental, monitoramento, licenciamento e educação ambiental em 163 municípios.



De acordo com o Sindicato, em 2016, o valor do auxílio foi fixado em R$ 327. Agora, o valor pode variar todo mês, correspondendo a 35% da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Pernambuco (TFAPE), ou seja, o dinheiro arrecadado será repartido por todos os trabalhadores. A CPRH tem cerca de 290 trabalhadores.



Em relação ao auxílio, a CPRH disse em nota que o governo estadual se comprometeu em assinar o decreto, mas não divulgou a data exata, afirmando que pode ocorrer na próxima semana. A CPRH ainda informou que, em relação a quem tem prazo de licenciamento, será publicada no portal da autarquia, na sexta (4), as diretrizes para quem necessitava dar entrada em algum procedimento nesta quinta e perdeu o prazo, não gerando prejuízo aos empreendedores e requerentes.