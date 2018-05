Servidor do GDF é preso acusado de grilagem de terras

Funcionário da Fazenda tinha salário de R$ 21 mil e ganhava R$ 5 mil por contrato ilegal em área do DF avaliada em R$ 30 milhões

A Polícia Civil prendeu nove pessoas na madrugada desta terça-feira (22), no Distrito Federal, pela suspeita de parcelamento irregular do solo, dano ambiental, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência e associação criminosa. Se condenados por todos os crimes, os suspeitos podem pegar até 42 anos de prisão.



Entre os presos, está o servidor da Secretaria de Fazenda do DF Danner Martins Moreira de Barros, auditor-fiscal da pasta. Ele recebe salário líquido de R$ 21.384,87 do governo do Distrito Federal e, em parceria com a associação criminosa, é suspeito de receber propina para promover o cadastramento de IPTU para lotes irregulares dessa região.



De acordo com a Polícia Civil, o grupo detido na operação Herdade atuava principalmente na Colônia Agrícola 26 de Setembro, na região administrativa de Vicente Pires. Eles são acusados de vender 10 chácaras no local, cada uma delas dividida em 50 lotes de 400 metros quadrados. As porções de terra eram vendidas, cada uma, por R$ 60 mil, gerando uma capacidade de lucro de R$ 30 milhões com o loteamento irregular.