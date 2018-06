Serviço funerário de Santo André abre concurso público

São 10 vagas efetivas e os salários vão de R$ 1.312,68 a R$ 2.285,63

O Serviço Funerário de Santo André abriu concurso público para o preenchimento de 10 vagas efetivas. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho.



As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de agenciador de serviços funerários, auxiliar administrativo, eletricista, jardineiro, pedreiro, pintor, motorista paramentador, paramentador, serralheiro e servente geral.



Os salários vão de R$ 1.312,68 para candidatos alfabetizados e chegam a R$ 2.285,63 para cargos que exigem ensino médio completo. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 20 a R$ 38, de acordo com o cargo pretendido e escolaridade exigida e podem ser feitas pelo site da Caipimes, organizadora do certame.



As provas objetivas e práticas, de caráter eliminatório, serão realizadas em Santo André ou São Caetano do Sul, conforme a demanda, com datas e horários disponibilizados no edital.



Além das 10 vagas efetivas, também serão selecionadas outras oito pessoas para cadastro de reserva. O concurso público tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura de Santo André.