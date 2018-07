Serviço de telefonia lidera reclamações no Procon de Santo André

Embora liderem as queixas, as empresas de telecomunicações também são as que mais dão retorno aos reclamantes, com índice de resposta de 98% em 2018.



Para ser atendido no Procon de Santo André, é necessário se dirigir à sede do órgão, localizada na rua Arnaldo, 49, na Vila Bastos. É necessário que o consumidor seja morador da cidade.



Para situações de primeiro atendimento, o horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de senhas. Não existe agendamento prévio.

As reclamações no Procon de Santo André em relação aos serviços de telefonia móvel e fixa correspondem a 16% do total do primeiro semestre. Segundo o órgão, foram 7.794 atendimentos realizados de janeiro a junho de 2018.No mesmo período do ano passado, o órgão havia registrado 7.590 atendimentos.As reclamações de banco comercial e cartão de crédito estão em segundo lugar, com 15%. Em seguida, aparece o grupo que engloba escolas e agências e operadoras de viagens (14%).