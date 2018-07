Senai-DF abre 346 vagas para cursos gratuitos

Podem participar jovens a partir de 16 anos, matriculados no Ensino Médio ou EJA

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) oferece 346 vagas em cursos técnicos gratuitos. Alguns começam já na segunda-feira (30).

Há opções presenciais e a distância nas escolas do Gama, de Sobradinho e de Taguatinga. As vagas estão distribuídas nos cursos de Administração, Manutenção e Suporte em Informática, Segurança do Trabalho, Comunicação Visual, Cozinha e Telecomunicações. A formação dura entre 12 e 18 meses.

Podem se candidatar estudantes de baixa renda a partir dos 16 anos de idade, que tenham concluído ou estejam cursando a 2ª série do Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA). No ato da matrícula, é preciso apresentar cópias e originais de RG, CPF, comprovante de residência e situação escolar, além de uma foto 3x4. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados do representante legal, também com cópias e originais do RG e do CPF. Na matrícula, os estudantes precisarão fazer uma autodeclaração sobre a renda familiar.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente na respectiva escola. No Senai Gama e no Senai Sobradinho, a matrícula poderá ser feita até a data de início das aulas, a menos que as vagas se esgotem antes. No caso do Senai Taguatinga, há datas específicas de inscrição conforme o curso. As informações podem ser consultadas no site www.sistemafibra.org.br ou pelo telefone (61) 4042-6565.