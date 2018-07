Senai abre 173 vagas para cursos gratuitos

Qualificações são nas áreas de Assistente Administrativo; Assistente de Recursos Humanos; Eletricista Industrial, entre outros

A partir da próxima terça-feira (3), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) abrirá inscrições para cursos gratuitos de qualificação à distância destinado a pessoas de baixa renda. Ao todo, serão 173 vagas distribuídas em seis diferentes áreas.



A maior parte do curso será ofertado de forma online, porém 20% da carga horária será feita de forma presencial em uma das três unidades da instituição (Gama, Taguatinga ou Sobradinho). As aulas começam no fim de julho ou na primeira quinzena de agosto, a depender do curso.



As inscrições devem ser feitas na secretaria da unidade que oferece o curso até a data de início das aulas, a menos que as vagas se esgotem antes. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas.



É necessário levar cópias e originais do RG, do CPF, do comprovante atual de residência e da declaração de escolaridade, além de uma foto 3x4. Caso o interessado seja menor de 18 anos, precisa estar acompanhado do representante legal com cópias e originais do RG e do CPF.



Cursos disponíveis: Assistente Administrativo; Assistente de Recursos Humanos; Eletricista Industrial; Desenhista de Produtos Gráficos para Web;

Eletricista Instalador Residencial; Instalador Hidráulico.



Para mais informações, entre em contato com o SAC/Ouvidoria: (61) 4042-6565.