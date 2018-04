Senac oferece atendimento gratuito de cabeleireiro

Procedimentos são realizados por ordem de chegada e a pessoa precisa doar brinquedo novo, que será entregue para instituições sociais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está oferecendo atendimentos gratuitos de cabeleireiro em Brasília. Entre os serviços oferecidos, a pessoas poderão cortar, escovar e hidratar os cabelos.



Em troca do serviço, o Senac pede a doação de um brinquedo novo, que será doado para instituições sociais do Distrito Federal. Segundo o órgão, os atendimentos são realizados por ordem de chegada e todos na unidade do Setor Comercial Sul nos turnos da manhã de da noite.



Durante a manhã, os serviços vão até 17 de julho; e à noite até 5 de setembro. Entre 23 de abril e 3 de maio, também haverá design de sobrancelhas, no período noturno, de segunda a sexta-feira . Veja os horários e os procedimentos realizados.



Hidratação, escova e corte

A partir das 8h

Até 11 de julho

De terça a sexta-feira, exceto feriados



Hidratação e escova

A partir das 19h

Até 5 de setembro

De terça a sexta-feira, exceto feriados



Design de sobrancelhas

A partir das 19h

Até 3 de maio

De segunda a sexta-feira, exceto feriados.



Mais informações pelo telefone: 3226-5235.