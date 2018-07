Semasa instala redutor de pressão para evitar perdas de água

Equipamento foi implantado no bairro Parque Miami e é o quarto utilizado desde 2017

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) instalou nesta semana no Parque Miami uma válvula redutora de pressão (VRP) da água. O equipamento é utilizado para diminuir a força da água e tentar evitar vazamentos nas tubulações.



O aparelho foi implantado na rua Rio Upariquera, em frente ao Reservatório Miami. "O dispositivo atende 1.385 ligações de água que sofrem com alta pressão, o que representa 80% do total de ligações do setor", explicou a autarquia municipal.



O bairro é um dos que tem maior registros deste tipo de problema. Por isso, o Semasa estuda implantar um segundo equipamento na região ainda este ano. O Parque Miami foi o quarto a receber o aparelho na cidade desde 2017.



A equipamento permite que a autarquia acompanhe 24 horas por dia o funcionamento e as vazões de água no local e faça as adequações para a pressão da água nas redes. "Junto à VRP também foi instalado um macromedidor para permitir o acompanhamento do consumo de água no setor", informou o Semasa.