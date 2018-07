Semasa abre seleção para contratação de estagiários

A divulgação do resultado está prevista para acontecer no dia 25 de julho, no site do Semasa. A autarquia informou que os candidatos classificados serão chamados de acordo com as necessidades e disponibilidade.

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) abre nesta segunda-feira (2) inscrições para seleção de estagiários. São 55 vagas em 23 cursos de graduação.As inscrições devem ser feitas até o dia 16 de julho de 2018 no site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola). O estágio terá duração de até dois anos, com carga horária de 30 horas semanais. Os estudantes admitidos receberão bolsa-auxílio de R$ 8,40 por hora.A maior parte das vagas são para alunos dos cursos de engenharia civil (oito), administração (oito) e ciências biológicas ou biologia (seis).