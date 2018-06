Semasa abre licitação para obra de ponte sobre o rio Tamanduateí

A ponte deve ficar na direção da rua Bartolomeu de Gusmão e seus acessos cruzarão a praça Samuel de Castro Neves. A passagem terá 26 metros de comprimento, sendo composta por três faixas de rolamento com 3,50 m de largura cada uma. Em uma das laterais haverá ainda uma passagem de pedestres.



A previsão do Semasa é de que a obra tenha início ainda este ano com previsão de término em seis meses após seu início.



Além da ponte, a vencedora da licitação também deverá realizar adaptações no viário do entorno e adequação do sistema de micro-drenagem, para o escoamento da água de chuva. O custo previsto da obra é de cerca de R$ 4,8 milhões.



Contrapartida



Os recursos investidos servirão como contrapartida ao financiamento de US$ 25 milhões do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) ao município de Santo André.

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) abriu nesta quinta-feira (21) concorrência internacional para a construção de uma nova ponte sobre o rio Tamanduateí, na avenida dos Estados, na região de Santa Teresinha.A nova travessia ficará próxima a estrutura que precisou ser demolida no ano passado, após sofrer um dano estrutural.De acordo com a autarquia municipal, o certame prevê que a nova estrutura atenda o trânsito e tenha espaço para pedestres. A expectativa é de que o resultado seja divulgado no dia 23 de julho com a abertura dos envelopes.