Semana Santa tem redução de crimes em relação a 2017

Nesta quinta-feira (5), o general Braga Netto, interventor federal na segurança no Rio de Janeiro, apresentou ao presidente Michel Temer os números indicando uma redução no número de crimes cometidos durante a Semana Santa deste ano, em relação ao mesmo período de 2017.Os números mais significativos são de roubos a transeunte, com uma redução de 559 para 221 ocorrências, roubos de carga, que tiveram uma queda de 73 casos para 21, e uma redução de quase 50% no número de homicídios dolosos.Após uma forte onde de violência, o Governo Federal anunciou uma intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro no dia 16 de fevereiro.