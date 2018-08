Semana foi de alianças e lançamentos de candidaturas no Rio

Eduardo Paes e Romário fecham acordos com outros partidos; convenções do fim de semana confirmam últimos nomes

A última semana de convenções foi decisiva à corrida eleitoral para a vaga de governador do Estado do Rio de Janeiro. Últimos nomes foram confirmados pelos diretórios estaduais dos partidos, e alianças decisivas foram feitas entre os postulantes ao cargo. Agora, os nomes têm que ser registrados até o dia 15, segundo o calendário do TRE (Tribunal Regional Eleitoral).