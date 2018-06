Semana do Meio Ambiente conta com vasta programação no Recife

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, será comemorado este ano no Recife com o tema "Verde Urbano e Mudanças Climáticas". A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (SDSMA) e a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) prepararam uma ampla programação, que começa nesta terça-feira (5), às 9h, com a realização de uma série de intervenções no Canal do Arruda, dentro da Campanha Cidade Limpa. O Junho Verde, como foi intitulado a iniciativa, segue com diversas atividades, como oficinas, ações educativas, seminários, plantios, passeios pelo Rio Capibaribe e visitas ao Econúcleo Jaqueira e ao Jardim Botânico.

A abertura será marcada por um conjunto de intervenções com foco em trabalhar a conscientização ambiental da população na limpeza urbana e na arborização. O trabalho acontece em um trecho de aproximadamente dois quilômetros de extensão do Canal do Arruda, na Avenida Professor José dos Anjos, Zona Norte da cidade. Nessa área, serão instaladas 19 caixas coletoras com capacidade para 1000 litros nas calçadas opostas ao canal, em ambos os lados do corredor viário. Também haverá uma grande ação de limpeza na via, com o projeto Cata-Tralha coletando entulhos volumosos em geral, a exemplo de eletrodomésticos, móveis velhos, sofás, etc. A meta é acabar com os pontos de descarte irregular de lixo na região.

Além dos serviços de limpeza, será feito o plantio de mais de 40 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, em diversos pontos da via. No mesmo dia pela manhã, têm início os passeios de estudantes pelo Rio Capibaribe, através do Projeto Escola Ambiental Águas do Capibaribe, da Secretaria de Educação. Durante toda a semana, o barco levará os alunos para uma expedição pelas águas e, depois, eles seguirão para mais atividades no Econúcleo do Parque da Jaqueira ou no Jardim Botânico, no Curado, integrando uma maratona ambiental de dia inteiro. Ao todo, 260 crianças vão participar dessa ação. Ainda na terça à tarde, acontecerá o plantio de 280 de árvores, no bairro de Joana Bezerra, por meio de compensação ambiental. Entre os espaços contemplados, estarão os canteiros centrais próximo à Academia da Cidade e a própria área interna do logradouro.