Semana do MEI oferece capacitação gratuita no Recife

A partir desta segunda (14), a partir das 8h30, os Microempreendedores Individuais (MEIs) e pessoas que desejam abrir um negócio próprio vão poder se capacitar e buscar orientações gratuitamente sobre gestão empresarial. A Semana do MEI 2018 acontece até o sábado (19), no pátio do Carmo, bairro de Santo Antônio, Centro. A programação completa está no site www.pe.sebrae.com.br e as inscrições devem ser feitas no local, antes de cada atividade.





Temas como uso de redes sociais para os negócios, atendimento ao cliente, contabilidade gerencial, empreendedorismo cultural e marketing serão abordados durante a programação. O evento é uma realização do Sebrae, em parceria com a Prefeitura do Recife, Governo do Estado, INSS, Banco Central, BNDES, Receita Federal e Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

A iniciativa tem o objetivo de orientar os MEIs sobre temas como linhas de financiamento, concessão de alvará, licenças ambientais e sanitárias e cursos de aperfeiçoamento. A equipe da Sala do Empreendedor do Recife, espaço criado pela Prefeitura do Recife para atender os micro e pequenos empreendedores, participa da atividade."No estande, os MEIs poderão se formalizar, realizar a declaração anual, capturar o número de Inscrição Estadual, imprimir o DAS/Carnê, receber atendimento sobre crédito produtivo, orientações sobre emissão do Alvará de Funcionamento, Compras Governamentais e temas contábeis", explica a gestora da Sala, Márcia Melo.