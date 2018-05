Semana do Bebê do Recife terá mais de 600 atividades

Programação inclui palestras, atividades recreativas e diversos serviços destinados às crianças e familiares

Desta segunda-feira (21) até o próximo domingo (27), a Prefeitura do Recife promove a 4ª Semana do Bebê. A abertura será no teatro Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, às 8h. Uma força tarefa de dez secretarias municipais está envolvida nas mais de 600 atividades que serão realizadas em prol da primeira infância.



Ocorrerão palestras, oficinas, rodas de conversa, atividades recreativas, contação de histórias, resgate de antigas cantigas de ninar, orientações de saúde e diversos serviços destinados às crianças, familiares e profissionais da PCR.



Com o objetivo de discutir a construção de vínculos familiares e comunitários, a 4ª Semana do Bebê do Recife tem como tema: "Gerando afeto, construindo vínculos". A programação é extensa e prevê ações em todas as seis Regiões Político-Administrativas (RPAs) da cidade, como creches, unidades de saúde e parques.



A programação da semana contará ainda com o reforço de ONGs mobilizadas pelo Transforma Recife para a realização de trabalhos voluntários ao longo da programação, como contação de histórias em creches, por exemplo.



A Semana do Bebê deste ano contará também com uma rodada de debates, no Centro de Convenções, na quarta (23) e na quinta-feira (24). O encontro vai discutir a primeira infância no âmbito da Plataforma Centros Urbanos (PCU), que resulta de uma parceria firmada pela Prefeitura do Recife com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em setembro do ano passado.



O encerramento da 4ª Semana do Bebê será no Festival R.U.A. (Recife Urbana Arte), no bairro do Recife, no domingo (27). O polo infantil será montado na avenida Marquês de Olinda, onde estão programados brinquedos infláveis, oficina de pintura corporal e outras atividades recreativas. A programação para a garotada se estende das 9h às 18h. A programação completa pode ser vista no link http://www2.recife.pe.gov.br/sites/default/files/programacao_em_destaque_da_semana_do_bebe.pdf.