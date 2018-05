Sem ração, 500 mil aves são sacrificadas no DF devido a greve

Associação das Empresas Avícolas do Distrito Federal (AVEDF) diz que as perdas poderão resultar na elevação da carne de frango

Um balanço divulgado pelo comitê de monitoramento da crise causada pela greve dos caminhoneiros do Distrito Federal revelou que 500 mil aves foram sacrificadas no DF devido a falta de ração para os animais. O governo prevê que o setor da agricultura pode ter sido o mais afetado devido a paralisação.



"A agricultura local teve um impacto muito grande com o desabastecimento. Já combinamos ações para que consigamos garantir o mínimo de abastecimento possível para os produtores rurais do DF", afirmou o governador Rodrigo Rollemberg (PSB).



Nesta terça-feira, 20 caminhões foram escoltados por forças de segurança até Anápolis, município goiano localizado a 155 quilômetros de Brasília. O comboio foi buscar 800 mil toneladas de farelo de soja, um dos principais componentes da ração de aves. A previsão era de que esses insumos chegasse ainda na terça-feira (29).



De acordo com a avaliação do vice-presidente da Associação das Empresas Avícolas do Distrito Federal (AVEDF), Jaime Fraga de Fraga, as perdas poderão resultar na elevação da carne de frango para a população do DF.



"O prejuízo pontual já aconteceu, mas a falta de ração e o decréscimo na produção de ovos férteis e de pintinhos vai refletir, a médio prazo, nos preços de ovos e da carne de frango", explicou.