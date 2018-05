Sem combustível, postos de Brasília começam a fechar

Unidades no Guará e no SIG colocaram faixas e cones para fechar os postos nesta quinta; em alguns falta gasolina desde ontem

Um posto de combustível da rede Garantia, na região administrativa do Guará, parou de funcionar na tarde desta quinta-feira (24) por falta de gasolina e etanol nas bombas da unidade. Cones e faixas foram colocadas na frente da unidade para informar aos clientes do desabastecimento.



O Destak entrou em contato com a gerência da unidade, porém até a publicação desta matéria não obtivemos retorno. Além do Guará, a reportagem identificou diversos outros postos do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) também sem combustíveis.



O desabastecimento se agrava no quarto dia da greve nacional dos caminhoneiros No Distrito Federal, o preço da gasolina desde terça-feira (22) está em torno de R$ 4,78, apesar de duas quedas seguidas.



De forma abusiva, alguns empresários chegaram a comercializar a gasolina ao preço de R$9,99 em regiões como Águas Claras e Planaltina. Contra a medida, o GDF colocou vários fiscais do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) para vistoriar os preços praticados no DF.



O órgão orienta que a pessoa ao abastecer com valores acima do previsto peça a nota fiscal e se apresente em um dos postos do Procon para registrar reclamação. O problema ocorre por falta de combustível em meio à greve nacional dos caminhoneiros, que comprometeu o abastecimento em toda a capital e em várias cidades do país.