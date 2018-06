Sem cateter, bebês correm risco de vida em UTIs públicas do DF

Denuncia foi feita por servidores do Hospital Regional de Santa Maria

A falta de um tipo de cateter tem colocado a vida de bebês recém nascidos em risco na Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). A falta do material foi detectada em um memorando assinado por servidores da unidade hospitalar.



No documento, datado em 7 de junho, o chefe do Núcleo de Farmácia do local, Diego Nunes Moraes alerta sobre a inexistência de processo em curso para a compra dos cateteres e pede o restabelecimento imediato diante do "risco de morte" dos pacientes. "O produto é um insumo indispensável para os recém-nascidos, na grande maioria, de baixo peso que requerem esse dispositivo para assegurar seu crescimento e desenvolvimento."



Além disso, um documento do Núcleo da rede Frio da Secretaria de Saúde diz também que há baixo estoque de seringas de 1 mililitro. O insumo é usado para aplicar doses de vacinas essenciais, como as que protegem contra a febre amarela e o sarampo.



Por meio de nota, a secretaria de Saúde informou que a baixa no estoque se deu devido o "fracasso" de dois pregões eletrônico para a compra dos insumos. O processo licitatório não teria prosperado "devido à má qualidade do produto apresentado pelas empresas interessadas".



Em um texto publicado no site do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde (Sindsaúde), a categoria diz que vai entrar com uma representação no Ministério Público contra o que eles consideram uma "omissão cada vez mais recorrente na gestão da saúde do DF".