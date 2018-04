Seis secretários deixam suas pastas do GDF

Afastamento é obrigatório para as pessoas que desejam ser candidatos nas eleições deste ano; apenas um substituto foi anunciado por Rollemberg

Seis secretários do governo do Distrito Federal deixaram suas pastas na manhã desta sexta-feira (6). A debandada seu deu na véspera da data final para desincompatibilização da função fixada pelo calendário eleitoral. "A maioria das exonerações será publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial do DF ainda na sexta, último dia útil do prazo'', afirmou o governador Rodrigo Rollemberg (PSB).



O afastamento de cargo público é obrigatório para as pessoas que desejam se candidatar nas eleições. A medida busca assegurar que não haja nenhum tipo de influência na disputa por parte de quem ocupa cargo público, além de zelar pela igualdade dos candidatos.



Veja a lista de secretários:

- Marcos Dantas (PSB) da secretaria de Cidades;

- Leila Barros (PSB), do Esporte e Turismo;

- Igor Tokarski (PSB), do Meio Ambiente;

- Leany Lemos (PSB), do Planejamento;

- Aurélio Araújo (PV), de Políticas para crianças e adolescentes;

- Maria de Lourdes Abadia (PSB), de Projetos estratégicos;



O único substituto anunciado foi Hamilton Esteves que irá assumir o lugar de Marcos Dantas na pasta de Cidades. Aurélio Araújo deixou o governo, porém disse que não se candidatará. A cerimônia de posse dos novos secretários será na semana que vem.



A secretária Leany Lemos, que deixou o Planejamento, foi a única que discursou durante o anuncio. "A gente, quando tem uma missão, cumpre. E esse time cumpriu a missa dada. Entre todas essas tarefas, o que tem em comum é o bem", disse. Leany pretende disputar uma vaga ao Senado pelo PSB.



Mais mudanças

Além dos titulares das pastas, deixaram os cargos os secretários adjuntos ThiagoJarjour (Ciência e Tecnologia) eMarlon Costa (Cidades).

Cinco administradores regionais deixaram seus cargos: Alessandro Paiva (Lago Sul); Charles de Magalhães (Sobradinho e Fercal); Heitor Kanegae (Riacho Fundo I); Maria Antônia Magalhães (Gama) e Roosevelt Vilela (Park Way, Núcleo Bandeirante e Candangolândia).

O controlador-geral do Distrito Federal, Henrique Ziller deixou suas funções para tentar uma vaga na Câmara Legislativa.