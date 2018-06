Sete corpos são encontrados na Praia Vermelha

quartel dos Bombeiros do Humaitá e pelo Grupamento Marítimo de Botafogo e Copacabana.



Já o sétimo corpo, de Franklin Paes Miranda, de 29 anos, conhecido como Tinaia, que seria traficante do Complexo do Maré convocado por uma facção criminosa para a guerra pelo tráfico no Leme, foi encontrado pelos próprios familiares, que saíram em busca do cadáver pela mata, após ficarem sabendo dos corpos encontrados no mar. Eles carregavam Tinaia, quando foram impedidos de deixar o local por militares do Forte do Leme, até a perícia.

Uma prima do traficante Ernâni de Souza Francisco, o Boldinho, de 22 anos, que estaria entre os mortos, foi quem afirmou que houve a suposta execução. Ela disse ao "O Globo" que um traficante do bando teria conseguido fugir e que contou que agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, apesar de terem rendido o grupo de bandidos, mesmo assim "botaram todos de joelhos e dispararam contra as cabeças deles", jogando-os de uma ribanceira, na sexta. Os parentes teriam acionado os Bombeiros, que começaram a retirada dos corpos às 6h50.



Além de Boldinho, também estariam entre os mortos encontrados no mar: Franklin, o Tinaia; Ângelo, o Foca; Da Coreia; Nathan da Vila Aliança; e HB.



Uma perícia será realizada no local, segundo o chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa. A Divisão de Homicídios assume a investigação.



No tiroteio registrado na Praia Vermelha, na sexta (8), um policial militar ficou ferido nas pernas por estilhaços de uma granada eum criminoso foi preso, dentro de uma área militar. Seis fuzis ainda foram apreendidos durante o confronto, que chegou a fechar o bondinho do Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos da cidade, por duas horas, e o aeroporto Santos Dumont, por 15 minutos. Turistas que estavam no Morro da Urca (primeira estação do trajeto) ficaram retidas por quase três horas. Já os parentes dos mortos achados no mar afirmam que os corpos seriam de traficantes que estariam desaparecidos desde a última sexta (8), quando houve confrontos nos bairros da Urca e do Leme. Na ocasião, policiais trocaram tiros com bandidos que tentavam fugir dos morros da Babilônia e do Chapéu Mangueira. Os familiares acusam a polícia de executar os bandidos e jogar os corpos no mar.Uma perícia será realizada no local, segundo o chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa. A Divisão de Homicídios assume a investigação.

