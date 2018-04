Segurança pública tem reforço de 1.281 soldados da PM

Cerimônia de conclusão do curso de formação dos novos servidores da Defesa Social aconteceu nesta sexta-feira (20)

Ao todo, 1.281 novos homens e mulheres vão reforçar, de imediato, o policiamento ostensivo nas ruas da região metropolitana do Recife (RMR). Com a formação dos novos praças, nos últimos dois anos, o Estado chega à marca de 3.700 novos PMs, que se somam aos mais de 1.200 profissionais contratados para as Polícias Civil e Científica.



Os novos policiais cumpriram um total de seis meses de curso com 1.044 horas/aula, onde aprenderam mais de 20 disciplinas, como inteligência da segurança pública direitos humanos; e mediação e resolução de conflitos. Dos 1.322 que ingressaram no curso, 1.281 foram aprovados.



O comandante-geral da PMPE, coronel Vanildo Maranhão, garantiu que todos os novos homens e mulheres formados estão aptos para desempenhar suas funções. "Esses novos militares estaduais foram submetidos há oito meses de intenso treinamento. Hoje, estão aptos técnica e fisicamente para exercer a atividade de policial militar", afirmou.



Novo concurso

Ainda para o ano de 2018, está previsto um novo concurso público, com a abertura de outras 500 vagas para a Polícia Militar de Pernambuco. O Corpo de Bombeiros (CBMPE) também contará com mais 300 homens e mulheres ainda no primeiro semestre de 2018.