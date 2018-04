Segurança ganha R$ 2,4 milhões em armas e munições não-letais

Material da empresa Condor foi entregue pelo Gabinete de Intervenção Federal ao Estado

A Secretaria de Estado de Segurança recebeu cerca de R$ 2,4 milhões em armamentos e munições não-letais, na manhã desta sexta (6), no CICC (Centro Integrado de Comando e Controle). A doação do material, da empresa Condor, foi feita pelo GIF (Gabinete de Intervenção Federal) ao Estado.



Ao todo, foram entregues 16.520 equipamentos, sendo: dez kits de pistolas elétricas incapacitantes (Spark); 3 mil sprays de agente lacrimogêneo; 3 mil projéteis de gás lacrimogêneo; 500 granadas manuais de gás lacrimogêneo com chip de rastreabilidade; 10 lançadores de munição não-letal; e 10 mil munições de impacto controlado.



"Estamos atuando para a melhora do ethos militar da Polícia Militar e elevar a capacidade investigativa da Polícia Civil, cada um dentro da sua esfera de atribuição, mas trabalhando com sinergia. Essa doação vem em excelente hora e mostra que o país inteiro está voltado para que a sensação de segurança no Rio volte a melhorar", afirmou o general Walter Braga Netto, interventor federal na segurança do Estado.