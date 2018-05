Segunda fase da Panatenaico mira obras do BRT

apura fraude na licitação das obras do BRT Sul no Distrito Federal. Agentes públicos e empresas são alvos de busca e apreensão e a suspeita da PF é de que os contratos tenham sido superfaturados em R$ 208 milhões.

Nesta fase, não há prisão.



De acordo com a PF, foi constatado "direcionamento e a fraude no processo licitatório". A corporação também citou auditorias do Tribunal de Contas do DF e da Controladoria-Geral do DF que apontaram um superfaturamento de R$ 208 milhões – 25% do custo total da obra.

A construção do Expresso DF Sul começou no governo Arruda, em 2011, com a previsão de que o transporte poderia ser utilizado na Copa das Confederações, em 2013. Após uma série de adiamentos e mudanças no projeto, os ônibus começaram a operar em fase de testes em abril de 2014. O valor total das obras superou os R$ 750 milhões.



São investigados os crimes de corrupção passiva e ativa, associação criminosa, fraudes licitatórias e lavagem de dinheiro. O nome da operação é uma referência ao estádio da Grécia antiga "Panatenaico", que sediou as competições anteriores à Olimpíada.

15 mandados de busca e apreensão, sendo 13 em Brasília, um em Ribeirão Preto (SP) e um na capital paulista.Na primeira fase da Panatenaico, as investigações apontaram superfaturamento nas obras do Estádio Nacional Mané Garrincha.