Secretário municipal de Educação do Rio deixa cargo

Cesar Benjamin declarou que não vai mais exercer a função e criticou o chefe da Casa Civil: 'Se dedicado a minar as condições de governança'

O secretário municipal de Educação, Cesar Benjamin, deixou o cargo nesta sexta (18). Em uma postagem em uma rede social, Benjamin afirmou que não deseja "trabalhar em um ambiente contaminado por esperteza, cinismo, espionagem e intriga".



O agora ex-secretário também acusou o chefe de Casa Civil, Paulo Messina, de ter "se dedicado a minar metodicamente as condições de governança da SME [Secretaria municipal de Saúde]".



Em nota, a prefeitura lamentou a decisão de Cesar Benjamin e reconheceu "sua valiosa e inestimável contribuição ao povo do Rio de Janeiro".



O textou mencionou, ainda, os investimentos recentes do município da área de educação. De acordo com a prefeitura, R$ 200 milhões serão investidos na reforma de 128 escolas e a construção de mais 11 unidades.