Secretaria oferece mais de 73 mil vagas em cursos técnicos gratuitos

Nove opções de cursos nas modalidades Educação à Distância (EaD), Semipresencial e Profuncionário estão disponíveis em polos localizados em 60 municípios

Sem prova de seleção, a Secretaria de Educação de Pernambuco iniciou, nesta segunda-feira (30), um novo processo de ingresso em cursos técnicos nas modalidades Educação à Distância (EaD) e Semipresencial, além do modo direcionado aos profissionais que já atuam na área da educação, o Profuncionário. Há mais de 73 mil vagas.



Nove opções de cursos estão disponíveis em polos localizados em 60 municípios. As inscrições seguem até o dia 8 de agosto. A novidade é que agora não há mais a etapa de seleção dos candidatos e as vagas foram universalizadas, ou seja, quem se inscrever até o esgotamento das vagas garantirá a participação nos cursos.



Para se inscrever nas modalidades EaD e Semipresencial, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio, em qualquer uma de suas formas (regular, integral, semi-integral, EJA-médio ou Travessia).



Já para os interessados no Profuncionário é necessário ser servidor do quadro administrativo de Rede Pública; atuar em função compatível com o curso pretendido e ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio, em qualquer uma de suas formas.



Administração, biblioteconomia, desenvolvimento de sistemas, design de interiores, logística, multimeios didáticos, recursos humanos, secretaria escolar e segurança do trabalho são os cursos oferecidos nos 77 polos distribuídos em 60 municípios, como Carnaíba, Araripina, Brejo da Madre de Deus, Fernando de Noronha e Camaragibe.



A inscrição é feita exclusivamente por meio do site da Secretaria de Educação do Estado (SEE), por meio do botão de Educação a Distância. Em seguida é extremamente importante ler o edital (que está disponível na aba "Downloads"). Após fazer o cadastro no site, o candidato deve validá-lo através do e-mail cadastrado no ato da inscrição. Essa é a primeira etapa.



Em seguida, o candidato irá receber um novo e-mail e deve complementar as informações da pré-matrícula, além de submeter de forma eletrônica a documentação exigida (consta no edital). Pronto. Agora o candidato já está apto a iniciar as aulas nas datas previstas. O início das aulas acontece de 13 a 17 de agosto, a depender do curso escolhido.