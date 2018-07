Secretaria Municipal da Casa Civil lança novo portal do 1746

A Secretaria Municipal da Casa Civil lançou o novo portal da Central 1746 da prefeitura do Rio. Todos os cerca de 500 serviços são oferecidos no site. Além disso, são fornecidos mais de mil de tipos de informação sobre todos os serviços.

Pelo portal, o cidadão também tem acesso a todo o tipo de informação necessária para requerer o serviço de forma presencial. O portal vai especificar qual a documentação necessária, horário de funcionamento de unidades municipais, principais etapas do processo e outras informações para que o contribuinte consiga pedir o serviço desejado.

Outra novidade do site é a pesquisa de satisfação em dois momentos. A usabilidade do novo portal vai ser avaliada logo após a abertura do chamado online e a qualidade do serviço prestado vai ser classificada pelo usuário depois do fechamento da solicitação.