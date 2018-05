Secretaria de Segurança já fez 103 escoltas no Rio

Ainda neste domingo, o GIF informou que, neste momento, as ações da intervenção estão "centradas na garantia da segurança e na necessidade normalização do abastecimento de itens básicos para a população e do sistema de transporte público nos diversos modais."



"Forças de segurança, estaduais e federais, estão preparadas e equipadas para garantir a lei e a ordem, quando necessário e oportuno, na forma do Decreto Nº 9.382, de 25 de maio de 2018, na defesa dos direitos constitucionais e da prevalência do bem-estar social sobre os interesses pontuais de categorias. O Interventor Federal, General Braga Netto, expressa sua confiança na capacidade de conciliação de interesses e na solução breve dos impasses para que a normalidade se instale no dia a dia da população fluminense", informou o GIF, em nota.

A Central de Escoltas da Secretaria de Estado de Segurança já realizou, desde quinta (24) e até este domingo (27), pelo menos 103 acompanhamentos de caminhões de abastecimento de serviços básicos e essenciais do Estado, de acordo com as demandas.Já foram atendidos por escoltas: Comlurb, Cedae, BRT, Petrobras, Rio Ônibus, aeroporto Santos Dumont e aeroporto Bartolomeu Lisandro (Campos dos Goytacazes), além de órgãos de saúde, forças de segurança e outros.A Central de Escoltas funciona no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde está instalado o Gabinete de Gestão de Crises, instalado pelo GIF (Gabinete da Intervenção Federal), e conta com a participação da Força Nacional, das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.